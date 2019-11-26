شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: لاعبو الأهلي أغلقو صفحة الجونة والتفكير حاليا فى النجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف: "بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل"، موضحاً أن الأهلي يحترم فريق النجم الساحلي التونسي صاحب الخبرات في البطولات الإفريقية، مؤكدًا أن المباراة ستكون صعبة للغاية، خاصة أنها ستجمع الأهلي صاحب التصنيف الأول في المجموعة الثانية والنجم الساحلي صاحب التصنيف الثاني.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي سيكونون على قلب رجل واحد؛ لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في ضربة البداية بمرحلة المجموعات.