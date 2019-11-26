شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن من عبد الحفيظ على ترتيبات رحلة الأهلي لتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق في تونس، قبل تحرك الفريق منذ قليل الى هناك على متن طائرة خاصة قبل مواجهة النجم الساحلي في بطولة دورة أبطال افريقيا.

وعقد فايلر جلسة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة، وملاعب التدريب، وتفاصيل برنامج الفريق في رحلة تونس، بعد الاتصالات الهاتفية التي جمعت مدير الكرة مع سمير عدلي المدير الإداري للفريق الذي سبق البعثة إلى تونس أمس الأول لترتيب كافة الأمور قبل وصول البعثة.