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اتحاد الكرة يكشف عن مصير طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبى...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة ، مصير طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبى بالدورى أمس والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

 

قال المصدر لـ"الخليج 365" إن الطاقم كان جيدا ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء، وبالتالى لن يتم إيقاف الحكم محمد الصباحى رغم ما يتردد عن شكوى الزمالك ضده.

 

تابع أن ركلة الجزاء التى تم إحتسابها للأبيض والتي أثارت جدل ، تدور مناقشات داخل لجنة الحكام حول صحتها ومدى امكانية توقيع عقوبة على المساعد هانى عبد الفتاح وإيقافه من عدمه لأنه المسئول عن احتساب الركلة وليس الصباحى.

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