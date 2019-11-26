شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن مصير طاقم حكام مباراة الزمالك وإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع أن ركلة الجزاء التى تم إحتسابها للأبيض والتي أثارت جدل ، تدور مناقشات داخل لجنة الحكام حول صحتها ومدى امكانية توقيع عقوبة على المساعد هانى عبد الفتاح وإيقافه من عدمه لأنه المسئول عن احتساب الركلة وليس الصباحى.
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