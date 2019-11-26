شكرا لقرائتكم محسن صالح يشيد بطارق التايب: "مافيهوش حاجه تتعايب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى ، بالنجم الليبى طارق التائب بعد اعتزاله كرة القدم . وكتب محسن صالح عبر تويتر : "(طارق التايب مافيهوش حاجه تتعايب) ..لاعب منتخب ليبيا والعديد من الانديه العربية الكبيرة ومنها الهلال بطل اندية آسيا..هو من أروع صناع اللعب.الكره تخرج من قدمه ترقص قبل ان تصل للعنوان..كان يحاور بعينيه ويمرر ب٧طرق وهو واقف في المكان..كان هدافا بارعا بكل الألوان..بالتوفيق يا فنان." (طارق التايب مافيهوش حاجه تتعايب) لاعب منتخب ليبيا والعديد من الانديه العربيه الكبيرة ومنها الهلال بطل اندية آسيا. هو من أروع صناع اللعب.الكره تخرج من قدمه ترقص قبل ان تصل للعنوان. كان يحاور بعينيه ويمرر ب٧طرق وهو واقف في المكان..كان هدافا بارعا بكل الألوان.. بالتوفيق يا فنان. Advertisements — Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) November 26, 2019 وأعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أن الأهلى المصرى سوف يواجه الهلال السعودى فى مباراة ودية لم يتحدد موعدها حتى الآن. كان المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودى، التقى فريق نادى الهلال بمنزله فى العاصمة السعودية "الرياض" عقب وصول الفريق من اليابان، وسط استقبال حافل بعد التتويج بلقب دوري ابطال آسيا. قال آل الشيخ فى تصريحات لقناة الرياضية السعودية أن الأهلى سوف يشارك فى مباراة تكريم الليبى طارق التائب لاعب الهلال السعودى المعتزل فى مباراة ودية لم يتحدد موعدها.

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