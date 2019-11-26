شكرا لقرائتكم الزمالك يقدم مذكرة رسمية لاتحاد كرة السلة اعتراضا على نتيجة مباراته أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء فى المذكرة ان حكم الطاولة قام بإنهاء الهجمة بعد مرور 14 ثانية فقط ، إلا أنه وفقا للقانون يجب إنهاؤها بعد 24 ثانية ، و هو ما تسبب فى تغيير نتيجة المباراة ، رغم ان الفريق الأبيض كان متقدما .
وكشف مصدر بالجهاز الفنى أنه تم تسجيل الاعتراض لدى حكم الصالة إلا أنه قال أن هذا قرار حكم الطاولة ، وليس قراره .
ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاتحاد اليوم فى مباراة العودة بين الفريقين ، كما يلتقى الأهلى مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور.
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