شكرا لقرائتكم الزمالك يقدم مذكرة رسمية لاتحاد كرة السلة اعتراضا على نتيجة مباراته أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولى نادى الزمالك بمذكرة رسمية إلى مسئولى اتحاد كرة السلة ، اعتراضا على نتيجة مباراته امام سموحة فى نصف نهائى دورى مرتبط كرة السلة ، والتى اقيمت امس ، و انتهت بفوز الفريق السكندرى بنتيجة 91/94 .

وجاء فى المذكرة ان حكم الطاولة قام بإنهاء الهجمة بعد مرور 14 ثانية فقط ، إلا أنه وفقا للقانون يجب إنهاؤها بعد 24 ثانية ، و هو ما تسبب فى تغيير نتيجة المباراة ، رغم ان الفريق الأبيض كان متقدما .

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وكشف مصدر بالجهاز الفنى أنه تم تسجيل الاعتراض لدى حكم الصالة إلا أنه قال أن هذا قرار حكم الطاولة ، وليس قراره .

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاتحاد اليوم فى مباراة العودة بين الفريقين ، كما يلتقى الأهلى مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور.