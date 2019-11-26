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سامي قمصان يعود إلى القاهرة لقيادة لاعبى الأهلي الغائبين عن رحلة تونس...

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جدة - عمرو شويل عاد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بناء على تكليف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق،  لقيادة تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة تونس التي بدأت صباح اليوم.

 

ويتولى سامي قمصان تدريبات اللاعبين المتواجدين في القاهرة قبل السفر صباح الخميس المقبل إلى تونس للحاق ببعثة الأهلي، والتواجد في مباراة النجم الساحلي التونسي.

 

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كما تخلف عمرو محب المترجم الخاص بفايلر لارتباطه بأمور خاصة به فى  دبلومة الفيفا

 

يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل، على ملعب رادس بالعاصمة التونسية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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