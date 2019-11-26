شكرا لقرائتكم سامي قمصان يعود إلى القاهرة لقيادة لاعبى الأهلي الغائبين عن رحلة تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تخلف عمرو محب المترجم الخاص بفايلر لارتباطه بأمور خاصة به فى دبلومة الفيفا
يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل، على ملعب رادس بالعاصمة التونسية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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