موعد والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يلتقي فريق ريال مدريد أمام نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.



موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

مُعلق مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

يعلق على هذه المباراة جواد بدة.

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، اللقاء بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، رودريجو.

بينما من المتوقع أن يدخل توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: مونييه، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، بيرنات، ماركينيوس.

خط الوسط: فيراتي، جايي.

خط الهجوم: نيمار، مبابي، دي ماريا.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.