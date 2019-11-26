مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تقام اليوم الثلاثاء 26-11-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



حيث يواجه نادي مصر المقاصة نظيره حرس الحدود، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي أمام نظيره الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس "البطولة العربية"، على استاد محمد بن زايد، في إياب دور الـ16.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباريات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد وباريس سان جيرمان، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 1".

يوفنتوس وأتليتكو مدريد، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوفيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 3".

أتالانتا ودينامو زغرب، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 4".

ريد ستار وبايرن ميونيخ، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 5".

مانشستر سيتي وشاختار، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 2".

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توتنهام وأولمبياكوس، الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 6".

جالاتا سراي وكلوب بروج، الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 6".

لوكوموتيف موسكو وبايرن ليفركوزن، الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "bein sports hd 1".

مباريات كأس محمد السادس

الإسماعيلي والجزيرة، الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة "أبو ظبي سبورت hd 1".

مباريات الدوري المصري

مصر المقاصة وحرس الحدود، الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، على قناة "on sport".

إف سي مصر ووادي دجلة، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، على قناة "on sport".

مباريات خليجي 24

قطر والعراق، الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.

الأمارات واليمن، الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، على قناة السعودية الرياضية.