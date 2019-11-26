شكرا لقرائتكم خبر عن «مطاريد الأهلي» تخصص هز شباك الزمالك: محمد شريف ينضم لقائمة طويلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الخسارة الأولى له هذا الموسم بمنافسات الدوري المصري الممتاز، على يد نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف.

ونجح محمد شريف، نجم إنبي، المعار من الأهلي هذا الموسم، من تسجيل هدف الانتصار القاتل في الشباك البيضاء مع الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

وعلى مدار المواسم الأخيرة نجح أكثر من لاعب سابق بالأهلي، سواء من المعارين منه إلى أندية أخرى أو الراحلين عن صفوفه بشكل نهائي، من التسجيل في شباك الزمالك والتسبب في خسارة الفارس الأبيض.

محمد حمدي زكي، لاعب الأهلي السابق، استطاع هز شباك الزمالك مرتين عقب رحيله عن القلعة الحمراء، فسجل في ثلاثية سموحة بالمرمى الأبيض موسم 2017-2018، قبل أن يكرر الأمر بقميص إنبي في الموسم نفسه وفوز الفريق البترولي على الزمالك بثنائية.

ويطلق أحمد نبيل مانجا صاروخًا يسكن شباك الزمالك يعلن عن هدف التعزيز وفوز سموحة بالنقاط الثلاثة خلال مواجهة الفريقين بالدوري موسم 2016-2017.

كما أعقب رحيل أيمن أشرف عن صفوف الأهلي في موسم 2011 انضمامه لصوف فريق نادي سموحة، ليسجل الظهير الأيسر العائد للأهلي في المواسم الماضية، هدف فوز الفريق السكندري في مرمى الزمالك بلقاء الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري 2013-2014.

محمود أبوالدهب، ليبرو الأهلي السابق، صاحب القدم الصاوخية، صوب قذيفة بقميص جولدي سكنت شباك الزمالك بلقاء ربع نهائي كأس مصر موسم 2003 أدركت التعادل لفريقه الذي تفوق في النهاية على أبناء ميت عقبة بركلات الترجيح.

واستطاع عادل مصطفى، أحد نجوم فريقي الشباب والأول بالنادي الأهلي، المساهمة في تحقيق الفوز على الزمالك في مباراتين بقميص فريقين مختلفين، المرة الأولى بقميص أسمنت السويس موسم 2004-2005 وتسجيله للهدف الأول في ثنائية فريقه بالمرمى الأبيض، والثانية في نهائي كأس مصر 2011 وإحراز الهدف الأول لإنبي مساهمًا في حصد الفريق البترولي اللقب.

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وتكفل ثنائي الأهلي السابق سمير كمونة وحسام حسن من تسجيل هدفي فوز المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بلقاء الفريقين بالدوري الممتاز موسم 2004-2005، ونجح «حسن» في التسجيل بمرمى الزمالك من جديد في الموسم التالي 2005-2006 في ثلاثية تاريخية للفريق البورسعيدي.

كذلك، نجح هشام حنفي، دينامو الأهلي السابق، من تسجيل أحد الأهداف الخمسة لفريقه حرس الحدود في شباك الزمالك بملعب المكس في مباراة شهيرة جمعت الطرفين موسم 2005-2006.

وأحرز أحمد جلال، مهاجم الأهلي السابق، هدف فوز المصري في شباك الزمالك، في مباراة حسمها الفريق البورسعيدي يهدفين مقابل هدف في موسم 2007-2008.

وسجل مصطفى شبيطة هدفًا في رباعية بتروجت في شباك الزمالك موسم 2013-2014، حيث كان «شبيطة» أحد نجوم وسط الأهلي الواعدين في موسم 2010.

هاني سعيد، أحد نجوم فريق الشباب بالأهلي، استطاع تسجيل هدفًا في انتصار فريقه المقاصة على حساب الزمالك في لقاء الدوري الممتاز موسم 2014-2015.

ونجح الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي السابق في زيارة شباك الزمالك مرتين في فوز فريقه مصر للمقاصة على الفارس الأبيض بثلاثية بملعب القاهرة موسم 2017-2018.

وسجل كريم بامبو، نجم الأهلي السابق والزمالك الحالي، الهدف الثاني في شباك الفريق الأبيض بقميص الإسماعيلي في مباراة الدوري التي جمعتهما موسم 2017-2018.

وأحرز أحمد ياسر ريان، نجم الأهلي المعار لصفوف الجونة، هدفًا في شباك الزمالك بلقاء الفريقين الموسم الماضي 2018-2019، وعلى الرغم من عدم خسارة الفريق الأبيض في هذه المباراة إلا أن التعادل جاء بطعم الخسارة كونه كان سببًا رئيسيًا في إهداء الأهلي لقب الدوري الممتاز.