كومان مدرب عمان: مهمتنا ليست سهلة.. وهذا سلاحنا في خليجي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أكَّد الهولندي إرون كومان مدرب منتخب عمان، أن مواجهة البحرين غدًا الأربعاء، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية بـ"خليجي 24"، ستكون صعبة للعديد من الأسباب.



وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "مواجهة البحرين صعبة. منافسنا لايستهان به ويضم لاعبين على مستوى جيد، وما يزيد من صعوبة المباراة أنها في افتتاح مشوار البطولة، وعادة ما تكون هذ المباريات صعبة".

وأضاف "هدفنا التأهل لنصف نهائي خليجي 24 على الأقل، وبصورة عامة فإن طموحاتنا عالية من أجل الدفاع عن اللقب".

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وتابع "نعلم أن المهمة ليست سهلة، لكننا جاهزون بالصورة المناسبة للبطولة، وسنحاول التألق في لقائنا الافتتاحي أمام البحرين. بالطبع سنلعب من أجل الفوز وعلينا أن نحترم منافسنا لأن ذلك سيكون سبيلنا لتحقيق هدفنا".

وأشار مدرب عمان إلى أنه يعرف مدى أهمية بطولة كأس الخليج عند الجماهير الخليجية، وقال: "البطولة تعد منافسة ذات طابع مميز لكل المنتخبات المشاركة وقوة فريقنا تكمن في الجماعية، وهي أهم الأسلحة التي نعتمد عليها".

وعن رؤيته لحسابات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات قوية مثل السعودية، والكويت، والبحرين، قال "لن ننظر للصعوبات أو الضغوطات الكبيرة لأننا إذا شعرنا بالضغط لن نقدم المستوى المطلوب".

وختم "أرى أننا جاهزون، وواثق في قدرات اللاعبين، وأعتقد أننا في حاجة إلى بعض الحظ مثل الحال لباقي المنتخبات الأخرى".

من جانيه، أكد أحمد كانو قائد المنتخب العماني، أن فريقه حضر للدوحة من أجل الحفاظ على اللقب الخليجي. وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة في ظل تواجد عدد من المنتخبات القوية، لكن في نفس الوقت فإن فريقه قادر على الظهور بشكل جيد. وعن مواجهة البحرين، قال "بالتأكيد لن تكون سهلة أمام منتخب نكن له كل احترام، لكن في نفس الوقت أمامنا طموحات كبيرة نسعى لتحقيقها". وأكد أن منتخب بلاده يتطور بشكل جيد، وقال: "هناك حالة من الانسجام موجودة رغم تغيير بعض العناصر، وحققنا نتائج مرضية باستثناء الخسارة أمام المنتخب القطري الذي كنا قريبين من التعادل معه، خلال المباراة التي أقيمت بالتصفيات المزدوجة.