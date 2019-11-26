تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات خليجي 24 على نايل وعرب سات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

نتابع معكم من خلال موقعكم اليوم الاخباري فى تغطية حصرية لترددات القنوات المفتوحة العارضة لمباريات كأٍس الخليج العربى 24 على القمر الصناعى نايل سات وعرب سات، بالتزامن مع اقتراب موعد عرض المباراة الافتتاحية للبطولة التي تجمع كل من قطر والعراق فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27/11/2019. حيث اعلنت العديد من القنوات المفتوحة على نقل مجريات أحداث مباريات تلك البطولة، لذلك سوف نرصد معكم من خلال هذا التقرير جميع ترددات الناقلة لبطولة كأس الخليج العربى 24.



ساعات قليلة أصبحت تفصلنا على انطلاق مباراة قطر والعراق التي سيستضيفها استاد خليفة الدولي في تمام السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، حيث يترقب الجماهير الخليجية انطلاق فعاليات تلك البطولة على اشد من الجمر حيث من المقرر أن تنظم البطولة باستضافة 8 منتخبات خليجية على هيئة مجموعتين كل مجموعة تضم 4 فرق على النحو التالي:-

المجموعة A:- العراق- قطر- الإمارات- اليمن

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المجموعة B:- البحرين- الكويت -عمان- المملكة العربية السعودية

وأعلنت العديد من القنوات الرياضية العربية على نقل مجريات أحداث البطولة والتي من ضمنها قناة الكويت الرياضية- وقناة دبي الرياضية- وقناة بي ان سبورت المفتوحة- وقناة البحرين الرياضية- وقناة الشارقة- وقناة السعودية الرياضية بالإضافة إلى العديد من القنوات التى تعمل على القمر الصناعى عرب سات ونايل سات بصورة مجانية، لذلك سوف نرصد معكم الان عبر التالي ترددات قنوات بى ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة قطر ضد العراق في مساء اليوم.

الان عزيزي القارئ بإمكانك متابعة جميع مباريات كأس الخليج العربي النسخة رقم 24 في قطر من خلال ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة مجاناً عبر الترددات والاقمار التالية:-