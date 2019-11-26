موعد مباراة قطر ضد العراق في كأس الخليج العربي 24 والقنوات العارضة للمباراة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

تزايدت محركات بحث جوجل حول معرفة توقيت مباراة قطر ضد العراق في كأس الخليج العربي 23 وسط أجواء كبيرة من الترقب والانتظار لمتابعة أداء أبطال آسيا في مباراة افتتاح النسخة رقم 24 من كأس الخليج العربي التي من المقرر ان تستضيفها قطر، لذلك سوف نوافيكم الان من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المطروحة حول موعد المباراة والقنوات العارضة.

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ساعات قليلة أصبحت تفصلنا على استضافة استاد خليفة الدولي مباراة افتتاح النسخة رقم 24 من بطولة كأس الخليج العربي التي تجمع ابطال اسيا المنتخب القطري واسود الرافدين المنتخب العراقي وذلك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق ميلادياً 26/11/2019، حيث يستعد المنتخب القطري بكل الاستعداد لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية الأخيرة عقب تحقيق لقب كأس آسيا 2019، والأداء المشرف له فى كوبا امريكا 2019، بالإضافة إلى صدارة ترتيب المجموعة الخامسة المؤهلة لكأس العالم 2022 ليسعى المنتخب القطري الليلة حصد أول ثلاث نقاط على حساب أسود الرافدين، على الجانب الآخر يسعى المنتخب العراقي بتقديم أداء مشرف للاسود الرافدين واحراز رابع القابه بالبطولة وذلك عقب التتويج بالقب فى نسخة 1979، ونسخة 1984، ونسخة 1988، لذلك من المتوقع ان تكون مباراة حماسية من قبل كلا الفريقين، لذلك سوف نرصد معكم الان مواعيد عرض المباراة والقنوات العارضة.

توقيت مباراة قطر ضد العراق في كأس الخليج العربي 24 والقنوات العارضة للمباراة

يستضيف استاد خليفة الدولي اليوم مباراة قطر أمام العراق من ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات المؤهلة الى نهائيات كاس الخليج العربي 24 في تمام 19.30 بتوقيت قطر، وفي تمام 20.30 بتوقيت العراق، وفى تمام 18.30 بتوقيت مصر، على أن تذاع المباراة عبر قناة العراقية الرياضية وبين ان سبورت المفتوحة.