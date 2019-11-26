البطاقة الكاملة لمباراة اليمن ضد الإمارات اليوم في خليجي 24 والتشكيل المتوقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يلتقي منتخب الإمارات مساء اليوم الثلاثاء نظيره اليمن في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24”.



ويستضيف استاد عبدالله بن خليفة مواجهة منتخبي الإمارات واليمن في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ، بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ويرغب المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه الهولندي مارفيك في تقديم مستويات جيدة في النسخة الحالية من خليجي 24 والبداية القوية من خلال الفوز على المنتخب اليمني في إفتتاحية البطولة للتأكيد على قوة الإماراتيين وقدرتهم على حصد اللقب.

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي مارفيك تشكيل منتخب الإمارات ضد اليمن مساء اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى خط الدفاع: بندر الأحبابي، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، يوسف جابر خط الوسط: طارق أحمد، أحمد برمان، خلفان مبارك، خليل الحمادي خط الهجوم: علي صالح، علي مبخوت

وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.

وتقام مباريات خليجي 24 على ملاعب الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات عربية وهي؛ السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات واليمن والعراق وقطر.