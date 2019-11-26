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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البطاقة الكاملة لمباراة اليمن ضد الإمارات اليوم في خليجي 24 والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
يلتقي منتخب الإمارات مساء اليوم الثلاثاء نظيره اليمن في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الرابعة والعشرين “خليجي 24”.
موعد مباراة الإمارات ضد اليمن
ويستضيف استاد عبدالله بن خليفة مواجهة منتخبي الإمارات واليمن في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ، بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
المنتخب الإماراتي يرغب في البداية القوية
ويرغب المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه الهولندي مارفيك في تقديم مستويات جيدة في النسخة الحالية من خليجي 24 والبداية القوية من خلال الفوز على المنتخب اليمني في إفتتاحية البطولة للتأكيد على قوة الإماراتيين وقدرتهم على حصد اللقب.
التشكيل المتوقع لمنتخب لإمارات
ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي مارفيك تشكيل منتخب الإمارات ضد اليمن مساء اليوم كالتالي:
حراسة المرمى: خالد عيسى خط الدفاع: بندر الأحبابي، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، يوسف جابر خط الوسط: طارق أحمد، أحمد برمان، خلفان مبارك، خليل الحمادي خط الهجوم: علي صالح، علي مبخوت
مجموعة منتخب الإمارات
وفي سياق متصل يقع منتخب الإمارات ضمن منتخبات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي والتي تضم أيضاً اليمن وقطر والعراق.
بطولة خليجي 24
وتقام مباريات خليجي 24 على ملاعب الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 8 منتخبات عربية وهي؛ السعودية وعمان والكويت والبحرين والإمارات واليمن والعراق وقطر.
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