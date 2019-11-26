مباريات خليجي 24 اليوم والقنوات الناقلة.. الإمارات ضد اليمن وقطر ضد العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يترقب جماهير الكرة العربية موعد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي لدورته ال24 على التوالي، سوف يشارك ثمانية منتخبات بخليجي 24 ومنهم ” السعودية وقطر واليمن والامارات والبحرين والعراق وعمان وغيرهم، وسيتم انطلاق أولى مباريات كأس الخليج 24 بمباراة العراق وقطر ، ومباراة اليمن والامارات، ومن خلال السطور القادمة سوف نستعرض مواعيد مباريات كأس الخليج 24 والقنوات الناقلة لهم.



يستضيف ملعب خليفة الدولي بقطر مباريات يوم 26 نوفمبر المباراة الأولى من خليجي 24 والتي تقام بين العراق وقطر، ومع وصول العراق لأرض الواقع واستعداد الفريقين لمواجهة اليوم ومحاولة حصد ثلاث نقاط الفوز لصالحه.

سيتم نقل مباراة العراق وقطر مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا توقيت القاهرة، الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والبحرين ، الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الامارات وعمان.

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تشارك أيضا مباراة اليمن والامارات بأولى مبارات كأس الخليج العربي على أرض ملعب الدحيل، وذلك في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة ونصف يتوقيت السعودية وقطر والكويت وقطر والعراق، الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الامارات وعمان.

سيتم بث مباريات خليجي 24 مباشرة عبر عدد من القنوات الناقلة المفتوحة والتابعة لكل دولة عربية مشاركة في كأس الخليج العربي :

قنوات الكأس الرياضية، قناة الرياضية السعودية، قناة اليمن الرياضية، قناة العراق الرياضية، قناة دبي الرياضية، قناة أبو ظبي الرياضية، قناة الشارقة الرياضية، قناة بي أن سبورت.