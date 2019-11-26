شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات اليوم بالجولة الـ 12 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام على مدار اليوم الثلاثاء ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 12 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الزهور مع البنك الأهلى و محافظة الفيوم مع سبورتنج و الحوار مع 6 أكتوبر و جزيرة الورد مع الأهلى و حدائق الأهرام مع المعادى و طلائع الجيش مع الطيران و هليوبوليس مع الأوليمبى .

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، احاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور مع الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع الحوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .