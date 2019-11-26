شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات اليوم بالجولة الـ 12 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، احاب الجياد مع الزمالك و سموحة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و 6 أكتوبر مع الزهور مع الأهلى مع محافظة الفيوم و المعادى مع الحوار و الطيران مع جزيرة الورد و الأوليمبى مع حدائق الأهرام و هليوبوليس مع طلائع الجيش .
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