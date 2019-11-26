شكرا لقرائتكم اليوم.. الزمالك يعلن عن موقفه النهائى من المشاركة فىالسوبر الأفريقى أمام الترجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشهدت الأيام الماضية أنباء قوية ترددت داخل القلعة البيضاء تفيد برفض مجلس الإدارة خوض المباراة فى قطر، والتفكير جديا فى الإنسحاب مهما كانت العواقب.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة ظهر اليوم للإعلان بشكل رسمى عن موقف النادى تجاه المشاركة فى البطولة استجابة لقرار الكاف، أو إعلان الانسحاب من البطولة.

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وكانت بطولات السوبر الأفريقى السابقة تُقام بشكل مستمر فى ملعب الفريق الفائز بدورى أبطال أفريقيا حتى الموسم الماضى، والذى اتفق فيه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى مع مسئولى الاتحاد القطرى على إقامة السوبر الأفريقى على الأراضى القطرية، واتفقا فى عقد لمدة ثلاثة مواسم، وبالفعل أقيمت لقاء الترجى التونسى والرجاء البيضاء المغربى فى العام المقبل هناك والتى نجح فيها الرجاء فى حصد اللقب.

وتنص لوائح الكاف على أن الفريق الذي يفوز بالكونفدرالية الأفريقية يكون طرفًا في السوبر، وفي حال رفضه خوض المباراة لن يستطيع الدفاع عن لقبه، كما سيتم استبعاده عن المشاركة في أي بطولة للأندية الأفريقية سواء كأس الكونفدرالية، أو دوري أبطال أفريقيا، لثلاث نسخ متتالية، مع توقيع أقصى عقوبة مالية على الفريق المنسحب، والتي تُقدر بـ100 ألف دولار، وهي عقوبة انسحاب فريق من المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، أو كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن الممكن أن تتم مضاعفة العقوبة المالية إذا ما رأى الكاف ضرورة لذلك.