شكرا لقرائتكم الأهلي يغادر مطار الجونة متوجهة لتونس لمواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت بعثة فريق الكرة الأول بالأهلي منذ قليل مطار الجونة متوجهة لتونس على متن طائرة خاصة قبل مواجهة فريق النجم الساحلي مساء الجمعة المقبلة باستاد رادس والتي تأتى في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة التي تضم أيضًا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويترأس بعثة الأهلي الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة فيما قرر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة السفر لمرافقة الفريق ودعمه خلال هذه المباراة على نفقته الخاصة حيث قرر مرتجي حضور المباراة من ملعب رادس لكنه سيُقيم في فندق آخر بعيد عن مقر إقامة البعثة.

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وضم السويسري رينيه فايلر 22 لاعباً لرحلة الفريق التى خاضت مباراة الجونة أمس بالدوري وستخوض مواجهة النجم الساحلي المرتقبة ، وتضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايى ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو فيما استبعد فايلر من رحلة الجونة وتونس كلاً من: حمدى فتحى ومحمود متولى للإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي أول مران له بتونس اليوم، حسب الاتفاقات التى أجراها مؤخرًا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري حيث سافر الثنائي مُبكرًا إلى تونس للترتيب لمواجهات الإقامة وملاعب التدريب وغيرها من الأمور الخاصة بالرحلة.