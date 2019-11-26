شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد الجزيرة .. كل ما تريد معرفته عن ملعب محمد بن زايد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يعتبر الملعب معلما معماريا مميزا واستثنائيا ومتفردا فى دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك بسبب تصميمه الفريد وطوابقه المتعددة المكيفة بشكل كامل والمجهزة تماما بأحدث الوسائل، وأيضا بسبب التصميم الذكى لمدرجات المشجعين والذى يضمن دائما مشاهدة المباريات وكل الفعاليات التى يحتضنها الملعب من أقرب زاوية رؤية ممكنة.
أطلق على الملعب اسم (ملعب الانتصارات) ولأنه احتضن العديد من المباريات التاريخية حيث استضاف الملعب العديد من البطولات والمسابقات التى يأتى فى مقدمتها مباريات كأس العالم للناشئين فى 2003، ومباريات كأس العالم للأندية فى 2009 وفى 2010 بالمشاركة مع ملعب مدينة زايد الرياضية بجانب احتضان لقاء الأهلى والزمالك بالسوبر.
يضم الطابق الأرضى من الملعب مدخلا لكبار الزوار، قاعة محاضرات، 3 غرف لتبديل الملابس، نادى صحى ونادى جيمناستك ومكاتب إدارية، أما الطابق الأول فيحتوى على 32 غرفة لتجمعات ومعسكرات فرق النادي المختلفة وللفرق الزائرة أيضاً، وفي الطابق الثاني توجد 4 غرف ملابس للاعبين وغرفتي ملابس للحكام وغرفة لفحص المنشطات، وتوجد صالة لكبار الزوار فى الطابق الثالث تتسع لـ 100 شخص بالإضافة لمجلس خاص.
ويحتوى الطابق الرابع على غرف للمعلقين ومركزا إعلاميا متكاملاً وغرفة للإشراف على الصالة، وتتسع الصالة لأكثر من 2000 شخص
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