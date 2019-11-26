شكرا لقرائتكم وائل جمعة: رباعية الأهلي أمام الجونة مهمة قبل مواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب وائل جمعة عبر تويتر : " الاهلى وفوز مهم على الجونة بأربعة أهداف نظيفه كان نصيب الأسد فيها للحاوي وليد سليمان بهاتريك.. فوز رائع واصلنا به سلسلة النتائج الجيده محليا ويرفع المعنويات قبل أيام من انطلاق مباريات مجموعات دوري الأبطال"

@AlAhly pic.twitter.com/j6ibRN65kF — Wael Gomaa (@WaelGomaa) November 26, 2019

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وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على الجونة بنتيجة 4/0 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس، الاثنين، على استاد الجونة، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتطير بعثة فريق الأهلي صباح اليوم، الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة لموجهة فريق النجم الساحلي مساء الجمعة المقبلة باستاد رادس في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة التي تضم أيضًا الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.