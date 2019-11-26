شكرا لقرائتكم بنى سويف يفجر أزمة قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر نادى بنى سويف أزمة جديدة قبل مباراته مع النادى الأهلى فى دور الـ32 بكأس مصر، والمقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل على ستاد القاهرة.

ووقع نادى بنى سويف على مذكرة رسمية للتضامن مع أندية قنا وفاركو وبيلا لمطالبة اتحاد الكرة بسداد المستحقات المتأخرة لهذه الأندية بعد صعودها إلى دور الـ32 بكأس مصر، رافضين إرتداء قميص اتحاد الكرة فى المباراة إلا بعد سداد المستحقات المتأخرة.

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كان مجلس إدارة نادى قنا، برئاسة أشرف سعد، تقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يعترض خلالها على ارتداء القميص المخصص له فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر أمام النادى المصرى، اعتراضا على عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى اتحاد الكرة بعد وصوله إلى دور الـ32 من عمر البطولة.

وقال أشرف سعد لـ"الخليج 365"، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة عقب سحب مراسم القرعة ، يؤكد خلالها رفضه ارتداء القميص المخصص له من قبل اتحاد الكرة إلا بعد سداد مستحقاته المتأخرة، مضيفا، "المباراة ستقام على استاد الجيش بالسويس، ولم يحصل حتى الآن على أى مستحقات من اتحاد الكرة رغم بلوغه دور الـ32 وأنه حصل على توقيع أندية بنى سويف وبيلا وفاركو معه تضامنا معه لتعرضهم لنفس الموقف".