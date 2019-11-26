شكرا لقرائتكم منتخب الكرة النسائية يواجه وادى دجلة وديا اليوم استعدادا لتصفيات افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقام المباراة في الثالثة عصر اليوم بالملعب الفرعي باستاد القاهرة وفضل حسين عبداللطيف المدير الفني انهاء المعسكر باداء مباراة ودية قوية امام احد افضل الفريق بالدوري بهدف الوقوف علي مستوي اللاعبات ومدي استيعابهن للتدريبات و طالبهن بضرورة تنفيذ طريقة اللعب المتفق عليها والجمل والتحركات التكتيكية.
ويسعى المدير الفني لتثبيت التشكيل خاصة في الشق الدفاعي لرفع درجة التجانس واعطاء الفرصة لبسمة محمد في مركز راس الحربة للوقوف علي مستواها والاستعانة بالمحترفان ليلي يوسف ونادي رمضان في وسط الملعب اضافة الي نادين غازي وسلينا صاروفيم واتفق حسن عبد اللطيف ومحمد كمال علي اجراء ستة تغيرات لكل فريق لاشراك اكبر عدد من اللاعبات.
الجدير بالذكر ان فرح سمير حارسة مرمي المنتخب ستشارك ضمن صفوف فريقها وادي دجلة بسبب تعرض جارية مرمي فريقها للاصابة ومن المنتظر ان يعتمد عبداللطيف علي الهام هاني في حراسة مرمى المنتخب بالاضافة لاشراك حبيبة خالد.
وكانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية قد استعانت بمدرب للتنمية البشرية والقي محاضرة علي اللاعبات تحدث خلالها علي ضرورة السعي وراء الهدف وتخطي الصعاب بعزيمة واصرار والثقة بالنفس من اهم عوامل النجاح وضرورة التخلص من اي سلبيات قد تؤثر علي التركيز كما اعطاهن تجربه عملية في كيفية رفع درجة التركيز
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