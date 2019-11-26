شكرا لقرائتكم عمرو محب يتخلف عن بعثة الأهلي في تونس بسبب اجتماعات فيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق النادي الأهلي على تخلف الدكتور عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول عن بعثة المارد الأحمر المتوجهة يوم 26 نوفمبر الجاري لتونس لخوض مباراة النجم الساحلي في افتتاحية مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا والمقرر اقامتها يوم 29 من نفس الشهر.

وغادرت بعثة الأهلي اليوم إلي تونس استعدادا للمباراة المرتقبة أمام النجم الساحلي في الجولة الأولي من دور المجموعات للبطولة القارية.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل النادي الأهلي فإن مترجم فايلر حصل على إذن بالغياب عن رحلة الفريق لمدة 48 ساعة بسبب انشغاله باجتماعات مع مسئولين من قبل مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". بسبب الإعداد للدفعة الجديدة من دارسي "دبلومة فيفا".

ويستعد النادي الأهلي الى خوض مباراة النجم الساحلي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يقع المارد الأحمر مع الهلال السوداني وبلاتينيوم ستار الزيمبابوى بالإضافة الى المنافس التونسي.

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وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف الجمعة المقبلة موعداً نهائياً لإقامة المباراة على أرضية ملعب استاد رادس الدولي لينهي بها أمال النجم الساحلي في نقل المباراة لملعب آخر بعد مطالبة الاتحاد القاري خلال الأيام الماضية في أكثر من مرة الا ان مساعيه لم تكلل بالنجاح.

وعاد عمرو محب للقاهرة اليوم 26 من الغردقة على أن يلحق ببعثة الأهلي يوم الخميس ليلحق بتدريبات الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويعمل عمرو محب محاضرات لفيفا وممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للفيفا بمصر .