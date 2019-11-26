شكرا لقرائتكم عمرو محب يتخلف عن بعثة الأهلي في تونس بسبب اجتماعات فيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد النادي الأهلي الى خوض مباراة النجم الساحلي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يقع المارد الأحمر مع الهلال السوداني وبلاتينيوم ستار الزيمبابوى بالإضافة الى المنافس التونسي.
وعاد عمرو محب للقاهرة اليوم 26 من الغردقة على أن يلحق ببعثة الأهلي يوم الخميس ليلحق بتدريبات الفريق قبل المباراة المرتقبة.
ويعمل عمرو محب محاضرات لفيفا وممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري cies الشريك التعليمي للفيفا بمصر .
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