دورى مرتبط السلة تحت 18.. الأهلى مع الجزيرة.. الزمالك يلتقى الاتحاد...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فى منافسات اليوم الأهلى مع الجزيرة، بينما يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى، بعد أن نجح الرباعى فى الفوز على المنافسين بربع نهائى البطولة. Advertisements وتقام مباراة الأهلى والجزيرة بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، بينما تقام مباراة الزمالك والاتحاد بصالة هيئة القناة بالإسماعيلية. وكانت مباريات الذهاب شهدت خسارة الاهلى والزمالك وفوز لاتحاد والجزيرة حيث فاز الاتحاد على الزمالك 91/94 بينما خسر الاهلى من الجزيرة 81/94

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