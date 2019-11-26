وكيل النني عن الأهلي .. اللاعب يسعى لتنفيذ وصية والدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال علاء نظمي وكيل أعمال الدولي المصري محمد النني، إن اللاعب حريص على تنفيذ وصية والدته الراحلة بأن يُدافع عن ألوان النادي الأهلي.

وأضاف نظمي من خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي، إن اللاعب الذي كان ضمن ناشئين النادي الأهلي يطمح لأن يتواجد في القلعة الحمراء في أحد الأيام وذلك تنفيذًا لوصية والدته الراحلة.

وأكمل :"النني من أبناء النادي الأهلي ومازال يحتفظ بقميصه في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي في منزله في المحلة."

وألقى وكيل أعمال لاعب أرسنال المُعار إلى صفوف بيشكتاش التركي، باللوم على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والذين يشنون هجومًا على اللاعب.

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وقال نظمي في تصريحاته إن البعض يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي دون علم أن ذلك قد يؤثر بالسلب على اللاعب.

وأكمل أن محمد النني من اللاعبين الذين لا يتحدثون كثيرًا كما أنه لا يرد على الإساءات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من الجميع دعم اللاعب.

واختتم نظمي تصريحاته بأن النني دائمًا يُقدم أفضل ما لديه حتى إنه تحامل على نفسه وقت أن شارك المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون.

وقال نظمي إن النني تحامل على نفسه وشارك مصابًا في مباراة الكاميرون وكان ذلك أحد أسباب خروجه من تشكيلة أرسنال الأساسية.