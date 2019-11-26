الزمالك على صفيح ساخن| تمرد محدود.. "ميتشو لازم يمشي" يتصدر تويتر.. وشيكابالا ينفجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فجرت هزيمة الزمالك من إنبي 1-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام مساء الإثنين، بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز أزمات داخل النادي الأبيض بعد فقدان النقطة الخامسة من أصل خمس مباريات لعبها الفريق بالبطولة المحلية.

وكشف مرتضى منصور ارئيس نادي الزمالك عقب انتهاء المباراة عن "تمارض" لاعبين بالفريق معلناً اتخاذ اجراءات ضد هؤلاء.

وأضاف: "طارق حامد ليس له مستحقات، وقمت أول أمس (السبت) بسداد مليوني جنيه في حسابه الشخصي".

وكان طارق حامد غاب عن مواجهة إنبي، وكشف مصدر بالزمالك أن اللاعب يعاني من إجهاد.

على الجانب الأخر نشب شجار بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الزمالك وأحد مشجعي النادي الأبيض عقب نهاية مواجهة إنبي.

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ووفقاً لمراسل الخليج 365 فإن المشجع الذي تواجد في المقصورة الرئيسية طالب شيكابالا بالاعتزال فور نهاية المباراة ليرد قائد الزمالك بالهجوم على المشجع لتشتعل الأزمة.

وتراشق المشجع وشكيابالا بالألفاظ ليتدخل الجهاز الفني ولاعبي الزمالك وقاموا باصطحاب اللاعب لغرفة الملابس.

وعلى مواقع التواصل الإجتماعي طالبت جماهير الزمالك برحيل الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق بسبب ضعف الأداء.

مييتشو تلقي الخسارة الثالثة هذا الموسم في ثلاثة بطولات مختلفة عقب الهزيمة من الأهلي فى السوبر2-3 والهزيمة 1-2 من جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأطلقت جماهير الزمالك هاشتاج "ميشتو لازم يمشي" عقب نهاية المباراة ليتصدر التريند بموقع التواصل الإجتماعي ويصبح الأكثر تداولاً في مصر.