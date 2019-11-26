مكافآت فى الاتحاد السكندرى بعد عبور المحرق البحرينى بالبطولة العربية

قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة لصرف مكافآت مالية خاصة للاعبى الفريق الأخضر والجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف بعد عبور عقبة المحرق البحرينى والفوز عليه فى عقر داره بهدف نظيف فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية.

وتأهل الاتحاد لربع نهائى البطولة العربية للعام الثانى

على التوالى بعد أن حقق العلامة الكاملة، وفاز فى لقاءاته الأربعة بدورى الـ32 والستة عشر، ووصلت بعثة الفريق قادمة من البحرين عقب الفوز بهدف خالد قمر.

وأثنى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد على لاعبيه، مؤكداً أنهم التزموا بتنفيذ الجمل التكتيكية المتفق عليها، وقدموا مباراة

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قوية وواقعية، واحترموا المنافس، وصنعوا فرصاً للتسجيل واستغلوا إحداها وهو ما أدى لفوز الفريق.

وأهدى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى الهدف الذى سجله لجماهير الاتحاد ورئيس النادى محمد مصيلحى، مؤكداً أن الأخير لا يبخل بأى جهد ودعم للفريق سواء مالياً أو معنوياً، كما أن جماهير الاتحاد تستحق الفرحة.

وأوضح هداف الاتحاد السكندرى أن طلعت يوسف المدير الفنى قائد بحق لأنه يتعامل بإمكانيات لاعبيه وزرع داخلهم الروح القتالية حتى ظهروا بهذا الأداء الرجولى.