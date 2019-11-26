اليوم.. وادي دجلة يصطدم بنادى مصر والمقاصة يواجه الحرس فى الدوري

تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، حيث يحل وادى دجلة ضيفاً على نادى مصر بملعب الكلية الحربية فى الخامسة مساء، ويستضيف مصر المقاصة فريق حرس الحدود بملعب السلام الدولى فى السابعة والنصف.

وادي دجلة ونادي مصر

يسعى وادى دجلة بقيادة مدربه اليونانى تاكيس جونياس، لتحقيق فوزه الأول فى الدورى، وحصد النقاط الثلاث للقفز من المركز السادس عشر الذى يحتله برصيد 3

نقاط فقط لمنطقة وسط الجدول.

وتعادل دجلة فى 3 مباريات أمام المقاصة والاتحاد السكندرى وحرس الحدود وخسر من طنطا والإسماعيلى فى الأسابيع الخمسة الماضية.

ولا يختلف الأمر كثيرا فى نادى مصر صاحب المركز السابع عشر بثلاث نقاط أيضا ويسعى مديره الفنى عبدالناصر محمد تعويض الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد فى الجولة

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الماضية، واستعادة النتائج الإيجابية والأداء القوى بعدما تعادل مع الزمالك والجونة وأسوان فى الجولات السابقة.

المقاصة وحرس الحدود

ويطمح فريق مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو إلى الفوز على الحرس واستعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد التعادل مع دجلة فى الجولة الماضية، للاقتراب من المربع الذهبى.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن بـ6 نقاط فقط.

ويخطط طارق العشرى المدير الفنى للحرس، لتحقيق الانتصار الأول له فى الدورى، وخطف النقاط الثلاث وتعويض هزيمته فى الجولة الماضية من الإسماعيلى.