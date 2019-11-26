ميتشو يحدد موقف ساسي وأوباما من السفر مع الزمالك إلى الكونغو

يؤدى فريق الزمالك لكرة القدم مرانا خفيفا اليوم الثلاثاء قبل السفر فجر غد الأربعاء إلى الكونغو للقاء فريق مازيمبى فى الجولة الأولى لدورى المجموعات الإفريقى المقررة يوم السبت المقبل بمدينة لوبومباشى معقل الفريق الكونغولى.

ويحدد الصربى ميتشو المدير الفنى بعد المران موقف اللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء إنبى الذى أقيم مساء أمس بملعب السلام فى الجولة السادسة لبطولة الدورى، وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسى الذى

وصل إلى القاهرة السبت الماضى وخضع لتدريبات تأهيلية بجمانزيوم النادى بسبب إصابته بشد فى العضلة الضامة فى مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية، كما سيتحدد أيضا موقف يوسف أوباما الذى يعانى آلاماً بسيطة فى العضلة الخلفية.

كان المستشار مرتضى منصور رئيس النادى قد عقد جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها ببذل أقصى الجهد من أجل

تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبى، مشدداً على أن المجلس لا يبخل عليهم بأى شىء, وقرر مجلس إدارة النادى سفر المهندس هانى زادة عضو المجلس إلى الكونغو فجر اليوم الثلاثاء بهدف التجهيز لاستقبال بعثة الفريق الأول التى ستغادر القاهرة فى اليوم التالى لسفر زادة.

وجاء قرار المجلس لما يمتلكه عضو المجلس من خبرات كبيرة فى الدول الإفريقية، حيث سبق أن رأس بعثات كثيرة، بالإضافة إلى نجاحه فى حل أى مشاكل وتذليل كل الصعاب قبل وصول البعثة وتوفير المناخ المناسب لتركيز اللاعبين والجهاز الفنى قبل مباراة مازيمبى.