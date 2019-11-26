بعد قليل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي في قطر

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الثلاثاء للإعلان عن موقف النادى من المشاركة فى بطولة السوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى. وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن إقامة المباراة فى دولة قطر يوم 14 فبراير 2020. "كاف" قد أعلن عن إقامة المباراة فى دولة قطر يوم 14 فبراير 2020. ويستعرض المستشار مرتضى منصور جميع الاتصالات التى أجريت مع مسئولى الكاف حول اقتراح إقامة المباراة فى تونس أو أى دولة أخرى بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع قطر، وعدم وجود خطوط طيران مباشرة مع الدوحة. الكاف حول اقتراح إقامة المباراة فى تونس أو أى دولة أخرى بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع قطر، وعدم وجود خطوط طيران مباشرة مع الدوحة. ويتطرق رئيس نادي الزمالك للحديث عن بعض الأمور الأخرى التى تخص النادى وموعد انطلاق قناه الزمالك.

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