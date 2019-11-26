محمد صلاح في مهمة صعبة للحفاظ على الكرة الذهبية.. وماني و محرز الأقرب

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، فى مهمة صعبة للحفاظ على الكرة الذهبية الإفريقية للعام الثالث على التوالى رغم ترشيحه ضمن القائمة المبدئية التى ضمت 30 لاعبًا وتتنافس على لقب أفضل لاعب بالقارة السمراء خلال العام الجارى وسيتم تسليم جوائز إفريقيا يوم 7 يناير المقبل بالغردقة.

صلاح يواجه منافسة شرسة هذه المرة من جانب السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول الإنجليزى والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى والجابونى بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزى وهم أبرز المرشحين على دخول القائمة المختصرة.

وتبدو فرص صلاح هذه المرة أقل من العامين الماضيين رغم تتويجه مع ليفربول بلقبى دورى

أبطال أوروبا والسوبر الأوروبى وأيضًا حفاظه على لقب هداف الدورى الإنجليزى ولكن نجم الريدز تلقى ضربة قوية بعد أن خسر المنتخب الوطنى الرهان فى بطولة كأس الأمم الإفريقية للكبار التى أقيمت فى الصيف الماضي.

وعانى المنتخب الوطنى وخرج من دور الستة عشر، والأزمة أن نفس البطولة شهدت تألق نجم ليفربول ساديو مانى الذى قاد السنغال لوصافة البطولة وتقديم مستويات كبيرة بخلاف التألق الكبير للنجم رياض محرز بمساهمته فى تتويج منتخب الجزائر باللقب القارى بخلاف أن محرز نفسه توج مع مانشستر

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سيتى الإنجليزى بالثلاثية المحلية وأيضًا كأس الدرع الخيرية.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب انضمام 30 لاعبًا بينهم الثنائى المصرى محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزى بجانب الثنائى المغربى حكيم زياش وأشرف حكيمى والثنائى التونسى طه الخنيسى وفرجانى ساسى و4 لاعبين جزائريين هم رياض محرز ويوسف البلايلى وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح.

ويتنافس أيضًا الثنائى المصرى طارق حامد ومحمود علاء على لقب أفضل لاعب محلى داخل القارة، كما تضم قائمة المرشحين لهذه الجائزة الثنائى التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى وفرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك.

فى الوقت الذى نشب صراع جديد داخل الكاف على رئاسة لجنة الحكام بعد أن بدأ المكتب التنفيذى مشروعًا بعنوان إصلاح المنظومة التحكيمية، وبدأ مسئولو الكاف خطة الإطاحة برئيس اللجنة الحالى موسى وابيرى رئيس اتحاد جيبوتى لكرة القدم.