لجنة التخطيط تحسم عودة بيكهام الي الأهلي

تحسم لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح فكرة عودة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الذى كان معاراً لفريق وادى دجلة، ثم انضم نهائياً بداية من هذا الموسم بعدما تم طرح فكرة عودته فى الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرى البعض داخل اللجنة أن بيكهام

الذى تألق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأوليمبى يجيد فى مركزى قلب الدفاع والوسط المدافع، وهما المركزان اللذان يبحث الأهلى عن دعم أحدهما فى الانتقالات الشتوية القادمة بخلاف أنه أحد أبناء النادى.

ويحق للأهلى دفع 5 ملايين جنيه لضم اللاعب بعد نهاية الموسم الأول ولكن إدارة القلعة الحمراء بدأت جس نبض إدارة وادى دجلة بخصوص إمكانية عودة بيكهام مقابل إعارة بعض اللاعبين للفريق الدجلاوى وهم الثلاثى الصاعد عمار حمدى وكريم وليد نيدفيد ومحمد عبدالمنعم فى الانتقالات الشتوية انتظاراً لقرار لجنة التخطيط بخصوص ضم اللاعب من عدمه.