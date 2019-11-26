اليوم.. الأهلي يطير إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء إلى تونس استعداداً لخوض لقاء النجم الساحلى التونسى فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى المقرر يوم الجمعة المقبل على ملعبرادس.
ويرأس البعثة الدكتور مهند مجدى عضو مجلس الإدارة، ومن المقرر أن تضم البعثة اللاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق ضد الجونة بالدورىبينما يحسم فايلر إمكانية انضمام صالح جمعة أو صلاح محسن للقائمة التى تغادر إلى تونس بعد استبعادهما من لقاء الجونة.
وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً علي مضيفه الجونة مساء أمس الاثنين برباعية نظيفة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.
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