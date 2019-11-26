كهربا على أعتاب الأهلي.. ورمضان صبحي كلمة السر

أصبح اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى والمنتخب الوطنى على أعتاب الرحيل للنادى الأهلى فى شهر يناير المقبل بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات سريعة فى هذا الملف.

وعرض مسئولو قطاع الكرة على محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى كل التطورات الخاصة بالمفاوضات ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى البداية فكرة ضم كهربا لعلمه بالأزمات التى أثارها حين كان يلعب فى سويسرا مع فريق لويزيرن وأيضاً نصيحة البعض له وآخرهم السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق.

وتلقى الخطيب تأكيدات من مسئولى لجنة التخطيط وأيضاً إدارة التعاقدات بأن رحيل رمضان صبحى جناح أيسر الفريق أصبح مسألة وقت، إما فى شهر يناير المقبل حال تلقيه عرضاً ضخماً فقد يتم التواصل مع الأهلى لفسخ الإعارة أو بنهاية الإعارة فى نهاية الموسم.

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وأقنع الخطيب المدرب السويسرى بضم كهربا خاصة أنه يجيد اللعب كجناح أيسر ورأس حربة بجانب أنه سيكون خليفة رمضان صبحى الذى اقترب من الرحيل عن الفريق الأحمر، وبالتالى

فهذه الصفقة ستكون مهمة للفريق فى دعم الجانب الهجومى.

وتحرك مسئولو لجنة التعاقدات فى اتجاه حسم مفاوضات كهربا بعد أن استقر اللاعب على فسخ عقده مع فريقه البرتغالى ورفض العودة للبرتغال عقب نهاية معسكر المنتخب الوطنى وخوض تدريبات تأهيلية مع حسين عبدالدايم المعد البدنى السابق للأهلى لتأهيله خلال المرحلة الحالية.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع كهربا على الراتب السنوى الذى يبلغ 15 مليون جنيه سنوياً بجانب مكافآت خاصة فى حالة التتويج بلقب الدورى، وأيضاً دورى أبطال إفريقيا بجانب بعض البنود حال صدور عقوبات ضده فى أزمة شكوى فريق الزمالك ضده بعد رحيله اعتماداً على عدم توثيق عقده مع الفريق الأبيض.