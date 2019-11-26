تعود منافسات مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز "دوري الأبطال"، للدوران من جديد، بعد فترة التوقف الدولي وإفساح المجال أمام المنتخبات لخوض مبارياتها. وتشهد الليلة إقامة ثماني مباريات قوية في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للـ"التشامبيونز ليج". جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت القاهرة: المجموعة الأولى غالطة سراي – تركيا # كلوب بروج – بلجيكا – الساعة 19:55 ريال مدريد – إسبانيا # باريس سان جيرمان – فرنسا – الساعة 22:00. المجموعة الثانية Advertisements سرفينا زفيزدا – صربيا # بايرن ميونيخ – ألمانيا – الساعة 22:00 توتنهام هوتسبير – إنجلترا # أولمبياكوس – اليونان – الساعة 22:00. المجموعة الثالثة أتلانتا – إيطاليا # دينامو زغرب – كرواتيا – الساعة 22:00 مانشستر سيتي – إنجلترا # شاختار دونيتسك – أوكرانيا – الساعة 22:00. المجموعة الرابعة لوكوموتيف موسكو – روسيا # باير ليفركوزن – ألمانيا – الساعة 19:55 يوفنتوس – إيطاليا # أتلتيكو مدريد – ألمانيا – الساعة 22:00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. 8 مباريات نارية في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.