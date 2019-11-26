جوارديولا يستبعد رحيل مساعده أرتيتا هذا الموسم

لا يشك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مساعده ميكل أرتيتا سيصبح المدرب الأول لفريق في يوم ما لكنه استبعد إنتقال اللاعب الإسباني السابق لقيادة فريق آخر خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي المُمتاز لكرة القدم.

وأرتيتا ضمن المرشحين لتولي قيادة فريقه السابق أرسنال إذا أقيل أوناي إيمري من منصبه في ظل تراجع نتائج النادي اللندني.

ويحتل أرسنال المركز الثامن في الدوري وبفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر وثماني نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا وذلك بعد التعادل 2-2 مع ساوثامبتون يوم السبت الماضي.

وقال جوارديولا للصحفيين “أوناي إيمري هو مدرب أرسنال. بكل تأكيد هو (أرتيتا) سيصبح المدرب الأول عاجلاُ أو آجلاُ. سننهي معاُ هذا الموسم لكن في المستقبل لا أعرف ما سيحدث”.

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ونال أرتيتا قائد أرسنال السابق، الذي التحق بالجهاز الفني للمدرب جوارديولا منذ ثلاث سنوات، الدعم من أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق قبل أن يرحل المدرب الفرنسي الشهير عن منصبه.

لكن جوارديولا رغم ذلك لا يرغب في فقدان مساعده الأول الحالي.

وقال المدرب الإسباني “أرغب في بقائه معنا .. إنه إنسان رائع ويعمل كثيراً. قلت إنه بعد العمل معاً لعدة أشهر فإنه سيصبح المدرب الأول. إنه يتصرف بالفعل مثل المدرب الأول”.