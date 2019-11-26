رياضة | عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة الإسباني الثقة في أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وفقا لما كشفته وسائل إعلامية في إسبانيا.

وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن رئيس النادي الكتالوني يرغب في استمرار فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق، ولن يرحل.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن بارتيمو رئيس برشلونة التقى بفالفيردي وأخبره بأن سيبقى في مدربًا للبارسا حتى نهاية الموسم.

وأضافت الإذاعة بأنه على الرغم من الانتقادات اللاذعة للمدرب الإسباني إلا أن مسألة رحيله في الوقت الحالي، ليست مطروحة حاليًا من قبل رئيس النادي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد ٢٨ نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.