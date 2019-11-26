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رياضة | عاجل.. برشلونة يحسم مصير فالفيردي

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جدد جوسيب ماريا بارتيمو رئيس نادي برشلونة الإسباني الثقة في أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وفقا لما كشفته وسائل إعلامية في إسبانيا.

وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن رئيس النادي الكتالوني يرغب في استمرار فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق، ولن يرحل.

وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن بارتيمو رئيس برشلونة التقى بفالفيردي وأخبره بأن سيبقى في مدربًا للبارسا حتى نهاية الموسم.

وأضافت الإذاعة بأنه على الرغم من الانتقادات اللاذعة للمدرب الإسباني إلا أن مسألة رحيله في الوقت الحالي، ليست مطروحة حاليًا من قبل رئيس النادي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب "الليجا" برصيد ٢٨ نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني.

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