رياضة | ريال مدريد وباريس سان جيرمان في معركة الانتقام

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يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة العاشرة مساء اليوم على سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخطط ريال مدريد مع زيدان للثأر ورد الاعتبار والانتقام من الهزيمة التي تعرض لها من باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويرغب ريال مدريد في تقليص الفارق مع باريس سان جيرمان إلى نقطتين، للحفاظ على آماله في التأهل لدور 16، وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى بجانب ضمان التأهل للدور التالي، في حين يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بالخروج من اللقاء بنقطة التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة.

قائمة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

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حراسة المرمى: كيلور نافاس وسرجيو ريكو وجاريسون إينوسون

خط الدفاع: خوان بيرنات وكولين داجبا وعبدو ديال وبريسنيل كيمبيمبي ونيانزو كواسي وماركينيوس وتوماس مونييه وتياجو سيلفا

خط الوسط: عادل عوشيشي وأنخيل دي ماريا ودراكسلر وإدريسا جاي ولياندرو باريديس وسارابيا وماركو فيراتي

خط الهجوم: إدينسون كافاني وماورو إيكاردي ونيمار وكيليان مبابي