رياضة | موعد مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود، فور انطلاقها في موعدها المحدد، حيث تذاع المباراة عبر قناة "تايم سبورت"، وقناة "أون سبورت".

وبعد عرض موعد مباراة مصر المقاصة ضد حرس الحدود.. نقدم لكم ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 12نقطة.

2- بيراميدز 11نقطة.

3-المقاولون 10 نقاط.

4- الزمالك 10نقاط.

5- المصري 7 نقاط.

6- الاتحاد 7 نقاط.

7- مصر المقاصة 7نقاط.

8- حرس الحدود 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- الانتاج الحربي 6 نقاط.

11- سموحة 5 نقاط.

12- طنطا 5 نقاط.

13- أسوان 4 نقاط.

14- الجونة 4نقاط.

15- إنبي 4 نقاط.

16- ط. الجيش 3 نقاط.

17- وادي دجلة 3 نقاط.

18- إف سي مصر 3 نقاط.