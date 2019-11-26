رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أسدل الستار مساء أمس الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري على منافسات الجولة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"،بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد.

وقبل عرض ترتيب الدوري الإنجليزي، نقدم لكم نتيجة مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وافتتح كونور هوريهان أهداف المباراة لصالح أستون فيلا في الدقيقة 32 من زمن المباراة، قبل أن يعزز أنور الغازي من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

1- ليفربول 37 نقطة.

2- ليستر سيتي 29 نقطة.

3- مانشستر سيتي 28 نقطة.

4- تشيلسي 26 نقطة.

5- وولفرهامبتون 19 نقطة.

6- شيفيلد يونايتد 18 نقطة.

7- بيرنلي 18 نقطة.

8- أرسنال 18 نقطة.

9- مانشستر يونايتد 17 نقطة.

10- توتنهام 17 نقطة.

11- بورنموث 16 نقطة.

12- برايتون 15 نقطة.

13- كريستال بالاس 15 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة.

15- أستون فيلا 14 نقطة.

16- إيفرتون 14 نقطة.

17- وست هام يونايتد 13 نقاط.

18- نوريتش سيتي 10 نقاط.

19- ساوثهامبتون 9 نقاط.

20- واتفورد 8 نقاط.