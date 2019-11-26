شكرا لقرائتكم توصيات طبية لـ حمدي فتحي للالتزام fتنفيذ البرنامج العلاجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طلب الخبير الالماني هيرمان ماير من حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الالتزام في تنفيذ البرنامج العلاجي وحذره من عدم تنفيذ البرنامج العلاجي الذى حدده له مؤخراً عقب إجراء جراحة "تخييط" غضروف الركبة ،وشدد الخبير الالماني على أن عملية "التخييط" التى خضع لها اللاعب مؤخراً تتطلب التهمّل في التأهيل والعلاج حتى لا تتجدد الإصابة.

وأبلغ ماير طبيب الاهلي خالد محمود أن حمدي فتحي يحتاج إلى سبعة أشهر للعودة للملاعب ، وكان طبيب الاهلي قد نقل عن الخبير الألماني «ماير» قوله إن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي عبارة عن «خياطة في غضروف الركبة الخارجي ، موضحاً أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي؛ حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.