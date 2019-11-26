الامارات | ليفربول: "كفو يا شباب الهلال اللقب الآسيوي".. نراكم في كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول: "كفو يا شباب الهلال اللقب الآسيوي".. نراكم في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى نادي الهلال السعودي، يبارك فيها فوز "الزعيم" ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وتأهله إلى كأس العالم للأندية.

وكتب "ليفربول" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كفو يا شباب الهلال كفوو! نراكم قريباً في كاس العالم للأندية".

وكان الهلال السعودي قد توج أمس بلقب أبطال آسيا عقب تجديده الفوز على "أوراو" الياباني في لقاء الإياب "2-0"، عقب الفوز ذهاباً بنتيجة "1-0"، ليتأهل "الزعيم" إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، في منافسة على لقب البطولة العالمية والتي سيواجه فيها كل من ليفربول ومونتيري المكسيكي، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، وفلامنغو البرازيلي، والترجي التونسي، والسد القطري.