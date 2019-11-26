شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يستدرج حرس الحدود في استاد السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف مصر المقاصة نظيره حرس الحدود فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السادس للدوري، وكان أخر ظهور للفريق الفيومى قد شهد تعادلا مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق فيما فاز الحدود على الاسماعيلى بهدف دون رد.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة ولم يخسر ومازال لديه مباراة مؤجلة وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف .

وطالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بإستعادة الانتصارات مرة أخرى فى الدوري بعد سلسلة المباريات الودية القوية التى خاضها الفريق فى فترة توقف الدوري لاسيما أمام منافس صعب لايستهان بقدرات لاعبيه ، على الجانب الأخر يعتزم طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود مواصلة الصحوة مع فريقه متمنياً ألا يكون اللاعبين قد تأثروا سلباً بفترة التوقف الدوري لخطف النقاط الثلاث من أنياب الفريق الفيومى والتقدم فى سباق مراكز جدول المسابقة.