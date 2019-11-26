انهيار اتفاق علي غزال مع إدارة الزمالك

انهارت مفاوضات المدافع الدولي المصري السابق “علي غزال” مع إدارة نادي الزمالك للانضمام لصفوف الفريق عند فتح باب الانتقالات الشتوية القادمة.
وتداولت المواقع والصحف المحلية المصرية أخبار وتقارير حول توصل علي غزال لاتفاق مبدئي مع مدير تعاقدات الزمالك “أمير مرتضى منصور” بعدما انتشرت صورة جمعته بأحمد مرتضى منصور في جلسة خاصة لاتمام الصفقة.
لكن المفاوضات توقفت تمامًا بعد انتهاء الاجتماع لأسباب مادية وتعاقدية، ليبقى اللاعب دون فريق حتى بداية الميركاتو الشتوي المقبل.
وانتهى عقد علي غزال مع نادي فيرينسي البرتغالي مطلع هذا الموسم، وحاول استئناف مسيرته الاحترافية في أوروبا إلا أن الحال انتهى به بالتفاوض مع الزمالك.
ويُفكر علي غزال /27 عامًا/ في العودة إلى الملاعب الأمريكية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث سبق له خوض تجربة ناجحة مع نادي فانكوفر وايتكابس في عام 2017، بعد تجربة مُحبطة مع نادي جوانزهو هينجفينج الصيني.
ويُجيد ابن مدينة أسوان – لاعب وادي دجلة الأسبق – في مركز الظهير وقلب الدفاع بالإضافة إلى لاعب الوسط الدفاعي.
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