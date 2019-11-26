رياضة | صراع قوي بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لخطف لاعب روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع قوي بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان لخطف لاعب روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع قوي في الأيام القليلة الماضية بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخطف لاعب نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم زانيولو

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في ضم الإيطالي نيكولو زانيولو لاعب وسط نادي روما خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

وكشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون جنية إسترليني إلى نادي روما لضم زانيولو في الشتاء القادم.

باريس سان جيرمان يدخل المنافسة على ضم زانيولو

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وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي باريس سان جيرمان دخل في المنافسة مع مانشستر يونايتد لضم زانيولو في يناير القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض أكبر من عرض مانشستر يونايتد لضم زانيولو يصل إلى 60 مليون يورو.

مشاركات نيكولو زانيولو مع روما هذا الموسم

وقد شارك نيكولو زانيولو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي روما خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.

ترتيب نادي روما في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي روما في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.