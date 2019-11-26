شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتأهب لإقصاء الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق ومتابعى كرة القدم، عند الرابعة عصرا، صوب ملعب محمد بن زايد بإمارة أبوظبى، عندما يلتقى فريقا الجزيرة الإماراتى مع الإسماعيلى فى إياب دور الـ16 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يدخل الإسماعيلى المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجلهما شيلونجو، حيث يكفى بطل مصر التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل لدور الثمانية، واللحاق بالاتحاد السكندرى الذى تأهل لهذا الدور على حساب المحرق البحرينى.

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وعكف الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الصربى ميودراج يستيش منذ وصوله للإمارات على دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس، بعد الحصول على عدد من المباريات المسجلة للمنافس، وطالب المدرب لاعبيه بضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب.

وقال ميودراج للاعبيه: «الفوز بثنائية فى مباراة الذهاب لا يكفى لضمان التأهل للدور التالى، خصوصا أمام فريق كبير يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره»، ويغيب عن المباراة الثنائى إبراهيم أبواليزيد لعدم اكتمال شفائه، ومحمد الشامى للإيقاف، ورصد مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان مكافآت خاصة للفريق فى حالة تخطى عقبة الجزيرة.

فى المقابل، دخل الجزيرة المباراة متسلحًا بعاملى الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بثلاثية والتأهل لدور الثمانية، خصوصا بعدما دخل الفريق معسكرا طويلا قبل مباراة اليوم من أجل تجهيز لاعبيه وتحفيزهم وتكليفهم ببعض المهام الخاصة فى المباراة.