شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك اليوم في ميت عقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر ظهر اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي، لاعلان موقف النادي من مشاركة فريق الكرة في السوبر الافريقي امام الترجي التونسي المقرر اقامته في قطر.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد رفض المشاركة في السوبر الافريقي امام الترجي التونسي بقطر، وطلب ان تقام المباراة في تونس ملعب بطل دوري ابطال افريقيا، وسيتم اعلان القرار النهائي اليوم عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررا له أمس .