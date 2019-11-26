تكريم الفائزين ببطولة البراعم لكرة القدم في الحوك بالحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
كرم القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد قحيم ومعه مشرف المحافظة أحمد البشري، الاثنين، الفرق الفائزة ببطولة البراعم لكرة القدم بمديرية الحوك .
نظمت البطولة إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بمديرية الحوك بمشاركة ٢٠ فريقاً من البراعم تحت سن ١٢ عاماً يمثلون ٢٠ مدرسة أساسية بالمديرية.
حيث حاز فريق مدرسة سبأ الأهلية على المركز الأول بعد فوزه على مدرسة النجاح بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح في المباراة الختامية التي جمعتهما على ملعب العلفي.
وجاء فريق مدرسة النجاح في المركز الثاني وحل فريق مدرسة النور في المركز الثالث، ونالت مدرسة الملكة أروى المركز الرابع.
أدار المباراة في الساحة الكابتن /صالح عباد وساعده في الخطوط طه عاموه وعبدالواحد الوصابي وراقبها رئيس اللجنة المنظمة مدير الأنشطة المدرسية بالمديرية حمدي القباطي.
وفي حفل التكريم الذي حضره مدير مديرية الحوك علي باري ومدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة عماد البرعي ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية ابراهيم عبيد، أشاد قحيم والبشري بتنظيم مثل هذه البطولات المدرسية التي تخلق تنافساً رياضياً حقيقياً في أوساط النشء والشباب وتسهم في إبراز المواهب الرياضية.
وأكدا دعم قيادة المحافظة لتنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية.
عقب ذلك تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى بكؤوس البطولة والميداليات وشهادات التقدير، كما تم تكريم هداف الدوري وأفضل لاعب وأفضل حارس في البطولة، واللجنة المنظمة وحكام البطولة
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