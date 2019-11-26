شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يسعى للثأر من سان جيرمان في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مباراة تحت شعار «الثأر أو اللا شىء»، يستضيف نادى ريال مدريد الإسبانى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، على ملعب سانتياجو برنابيو، فى العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

يدخل الملكى اللقاء وهو يرغب فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل الثأر من النادى الباريسى وإعادة الهيبة مرة أخرى للميرنجى، بعد الهزيمة فى الجولة الأولى فى حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة وظهور الملكى بأداء باهت وهزيل للغاية.

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ويحتل النادى الملكى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويحتاج فقط إلى نقطتين من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية، ولكن فى الوقت نفسه يريد زيدان الثلاث نقاط كاملة أمام النادى الباريسى فى محاولة لرد الاعتبار مرة أخرى.

على الجانب الآخر، يدخل النادى الباريسى اللقاء متصدرًا مجموعته برصيد 12 نقطة حيث حقق العلامة الكاملة وضمن التأهل إلى دور الثمانية، ويسعى إلى إيقاف رغبة الميرنجى فى تحقيق الانتصار وعرقلته.

وفى مباراة أخرى، يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالى على ملعبه منافسه الصعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا. ويتصدر اليوفى تلك المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثانى الأتلتى، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد إيجابياً بهدفين لمثلهما.

فيما يخوض فريق توتنهام مواجهة أولمبياكوس، تحت قيادة البرتغالى جوزيه مورينيو، فى أول مهمة رسمية أوروبية مع السبيرز، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية.