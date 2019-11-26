شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تجديد إعارة رمضان صبحي موسمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تجديد إعارة رمضان صبحى، لاعب الفريق، موسماً جديداً والبدء فى فتح خطوط التفاوض مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزى، لمعرفه شروط النادى، لبقاء اللاعب داخل القلعة الحمراء سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، خصوصاً أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى، ويخشى فايلر من العروض التى من المتوقع أن يتلقاها اللاعب للرحيل عن الفريق بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه فى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتى توج بها المنتخب الأوليمبى، وحصد خلالها رمضان صبحى جائزة أفضل لاعب فى البطولة، بعدما لعب دوراً هاماً فى تتويج الفراعنة باللقب، وعلمت «المصرى اليوم» أن رمضان صبحى أبدى موافقته للبقاء داخل النادى الأهلى، وأنه فى حال تلقيه عرضاً للاحتراف الأوروبى يكون عن طريق القلعة الحمراء حال نجاح مسؤولى النادى فى التعاقد معه نهائياً من ناديه الإنجليزى.

من جهة أخرى، تغادر فى العاشرة صباح اليوم «الثلاثاء» بعثة النادى الأهلى إلى تونس، استعداداً لمواجهة النجم الساحلى على ستاد رادس يوم الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما خاض الفريق أمس «الإثنين» مواجهة قوية أمام الجونة فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، ويترأس البعثة مهند مجدى، عضو مجلس الإدارة.

وطلب الجهاز الفنى من اللاعبين غلق صفحة الجونة، والتركيز فى المواجهة الإفريقية، وتحقيق الفوز على النجم الساحلى فى عقر داره حتى يكون ذلك رسالة لجميع الفرق المشاركة فى البطولة أن الأهلى لن يفرط فى اللقب الإفريقى فى النسخة الحالية، كما رصد الجهاز الفنى مكافآت للاعبين فى حال تحقيق الفوز على بطل تونس فى مستهل مشوار دور المجموعات، وتضم مجموعة الأهلى كلاً من الهلال السودانى وبلاتينوم ستارز.

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من جانب آخر، يخضع محمود متولى لفحص طبى بعد عودة بعثة الفريق من رحلة تونس، ويحدد الفحص الطبى موعد عودة اللاعب بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه ينفذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، التى تعرض لها فى مباراة الزمالك بالسوبر المحلى.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على عقد جلسة مع اللاعب قبل سفر الفريق الى الجونة أمس من أجل الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى للاعب والوحدات التدريبية والتأهيلية التى سيخضع لها خلال فترة تواجد الفريق فى تونس قبل العودة لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة الأسبوع القادم.

فيما أجرى خالد محمود اتصالا هاتفيا بـمحمد محمود وحمدى فتحى لاعبى الفريق؛ من أجل الاطمئنان عليهما بعد خضوعهما مؤخرًا لعمليتى الرباط الصليبى وغضروف الركبة على الترتيب، وأكد طبيب الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للثنائى فى إطار برنامجهما العلاجى.

يذكر أن محمد محمود وحمدى فتحى خضعا لعمليتين جراحيتين مؤخرًا فى ألمانيا للتعافى من الإصابة.