شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد قرب الانتهاء من الاستعداد لاستضافة بطولة العالم لليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر الوزارة لاستعراض آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، أن كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد تتم حاليا بشكل جيد ومتناسق بين جميع أطراف المنظومة المعنية باستضافة وتنظيم البطولة، مشيرا إلى أن منافسات البطولة ستجرى فى ٤ صالات فى العاصمة الإدارية واستاد القاهرة وبرج العرب و٦ أكتوبر. وأوضح أن الأعمال الإنشائية الجارية حاليا فى الصالات المستضيفة لمنافسات البطولة تجرى بشكل جيد، ومن المقرر أن تنتهى فى التوقيتات المطلوبة وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولى لليد، وأشار إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة تتابع وتنسق وتشارك فى إدارة المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها وكافة أحداثها، لأن أى إنجاز يتحقق سواء على مستوى المنافسات أو استضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية هو انعكاس للحالة التى تعيشها مصر حاليا، والتى تتضمن تنمية شاملة غير مسبوقة فى شتى المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بوجه عام.

وأكد صبحى أن نجاح مصر فى تنظيم البطولة الإفريقية تحت 23 سنة، ومن قبلها بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، يضعنا أمام تحد ومستوى من التميز لا يمكن أن نقبل بما هو أقل منه. وشدد «صبحى» على أنه لم يترك المنتخب الأوليمبى يوما واحدا قبل وخلال منافسات البطولة الإفريقية مرافقا للجهاز الفنى ورئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم عمرو الجناينى، وقال: «كنت أحرص على مطالبتهم يوميا بالاجتهاد فى الملعب وتقديم عروض قوية حتى لو حصلت نتيجة سلبية، ورسالتى الوحيدة لهم كانت تتمثل فى الأداء بروح فى الملعب وهو ما تحقق من الجهاز الفنى واللاعبين حتى حصدوا البطولة»، مؤكدا أننا سنبذل جهودنا لخروج بطولة العالم لكرة اليد بتنظيم مشرف لأن الدولة لا تقبل إلا بالمستويات العالمية التى تليق بريادة مصر القارية وسمعتها العالمية.